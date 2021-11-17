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«В соответствии с международным правом»: МИД РФ ответил на заявление США об испытании противоспутникового оружия

«В соответствии с международным правом»: МИД РФ ответил на заявление США об испытании противоспутникового оружия

Проведенное российскими военными испытание, в результате которого был поражен и разрушен советский спутник "Целина-Д", осуществлено в соответствии с международным правом и не направлено против третьих стран.

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