«В соответствии с международным правом»: МИД РФ ответил на заявление США об испытании противоспутникового оружия

Проведенное российскими военными испытание, в результате которого был поражен и разрушен советский спутник "Целина-Д", осуществлено в соответствии с международным правом и не направлено против третьих стран.
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