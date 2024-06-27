Тобольский мэр Афанасьев стал главой Тюмени

Депутаты городской думы Тюмени проголосовали за нового главу столицы Тюменской области. На должность главы Тюмени, которая стала вакантной после назначения Руслана Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, претендовали 4 человека.
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