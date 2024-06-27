Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раис Магсумов
    Пидар ебучийСМИ: главный тюме...
  • Наталья Середа
    Какие могут быть сделки без знания языка.Что за утопическая практика появилась - приглашать переводчика.Не знали куда...В ХМАО нотариусам...
  • Игорь Петров
    Сажать с конфискацией!Власти Ханты-Манс...

Тобольский мэр Афанасьев стал главой Тюмени

Тобольский мэр Афанасьев стал главой Тюмени

Депутаты городской думы Тюмени проголосовали за нового главу столицы Тюменской области. На должность главы Тюмени, которая стала вакантной после назначения Руслана Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, претендовали 4 человека.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх