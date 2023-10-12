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Русская весна

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Ночной налёт «Гераней» на Одесскую область (ВИДЕО)

Ночной налёт «Гераней» на Одесскую область (ВИДЕО)

Этой ночью Украину атаковали 33 «Шахида» с северного и южного направлений, заявляют украинские источники.

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