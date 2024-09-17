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Что может дать распад единой энергосистемы Украины

Что может дать распад единой энергосистемы Украины

Одной из примет последних двух лет стали российские комбинированные ракетно-дронные удары, периодически наносимые по объектам украинской энергетики, на которые ВСУ теперь отвечают налетами БПЛА.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Пусть забудут все советское!!!!
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