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MotoGP. «Ямаха» объявила об уходе Морбиделли в конце года

Пилот «Ямахи» Франко Морбиделли покинет прекратит работу с японской маркой по окончании сезона-2023 MotoGP.

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