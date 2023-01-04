Гретцки хотел бы присутствовать на матче, когда Овечкин побьет его рекорд

Рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, выдающийся канадский нападающий Уэйн Гретцки рассказал, чем капитан "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин похож на легендарных снайперов Майка Босси и Бретта Хала.