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Сенат Бразилии обвинил президента в преступлениях против человечности

Сенат Бразилии обвинил президента в преступлениях против человечности

Специальный комитет Сената Бразилии по расследованию последствий пандемии COVID-19 обвинил президента Жаира Болсонару в преступлениях против человечности и халатности, повлекшей смерть сотен тысяч людей, ввиду отказа бороться с коронавирусом.

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