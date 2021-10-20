Сенат Бразилии обвинил президента в преступлениях против человечности

Специальный комитет Сената Бразилии по расследованию последствий пандемии COVID-19 обвинил президента Жаира Болсонару в преступлениях против человечности и халатности, повлекшей смерть сотен тысяч людей, ввиду отказа бороться с коронавирусом.
Специальный комитет Сената Бразилии по расследованию последствий пандемии COVID-19 обвинил президента Жаира Болсонару в преступлениях против человечности и халатности, повлекшей смерть сотен тысяч людей, ввиду отказа бороться с коронавирусом.
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