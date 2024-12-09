Социальная пенсия в 2025 году: кому и на сколько повысят

Стало известно, что с 1 апреля 2025 года социальную пенсию проиндексируют сразу на 14,75%, следует из закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, который подписал президент РФ Владимир Путин.
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