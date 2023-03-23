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AB
Anlrey Boracow
МОЛОДЕЦ!
Уплывшую на льдин...
Валерий Ребров
Ага я воевать,а на что нам тогда вооруженные силы страны,если пенсионеры воевать будут! Да и я на своем месте больше ...
Защитная реакция:...
Валентин Щербаков
Ты, Блинкен, врождённый русофоб, лжец и подлец...
Блинкен отверг пр...
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Поташева
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