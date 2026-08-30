Более 70 стран отправили своих граждан на сторону ВСУ в конфликте с Россией. Николай Плотников отметил участие латиноамериканцев и европейцев.
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