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Царьград

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Плотников сообщил о 7 тысячах наемников из 70 стран на стороне ВСУ

Плотников сообщил о 7 тысячах наемников из 70 стран на стороне ВСУ

Более 70 стран отправили своих граждан на сторону ВСУ в конфликте с Россией. Николай Плотников отметил участие латиноамериканцев и европейцев.

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