МВД России напоминает, что фиктивная регистрация вне регионов пребывания является уголовно наказуемым деянием

«Территориальными органами МВД России проводятся мероприятия по проверке соблюдения Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
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