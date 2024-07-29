В ГД предложили освободить детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ

Детей-сирот хотят освободить от оплаты услуг за ЖКХ и жилое помещение до достижения совершеннолетия, если за ними закреплено жилье, но они в нем не проживают, так как находятся на обеспечении государства.
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