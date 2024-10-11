Трагедия Бориса Годунова, или Царь-то «ненастоящий»! Пролог, или слово об империиПродолжим ранее начатый цикл о соотнесенности в фигуре российского самодержца царского и священнического служения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трагедия Бориса Годунова, или Царь-то «ненастоящий»! Пролог, или слово об империиПродолжим ранее начатый цикл о соотнесенности в фигуре российского самодержца царского и священнического служения.
Свежие комментарии