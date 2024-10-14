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Куда и как пропадают жители Курской области: В списках исчезнувших тысяча человек

Куда и как пропадают жители Курской области: В списках исчезнувших тысяча человек

Русский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступили обращения от родственников более чем тысячи пропавших курян.

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