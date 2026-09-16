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Бизнес журнал. Урал

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Супертюрьма мультирежимного типа может появиться на Урале

Супертюрьма мультирежимного типа может появиться на Урале

Учреждение ФСИН планируют построить на территории Тюменской области.В России до 2035 года планируют построить 7 многофункциональных учреждений уголовно-исполнительной системы, которые должны объединить функции следственных изоляторов и исправительных колоний различных режимов.

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