Укро-мобилизация: как киевские социологи «посадили в лужу» своих американских коллег. Зачем? Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова)17 мая 20242024-05-172024-05-17256 Как оказалось, уровень «свидомого патриотизма» среди потенциальных кандидатов в «пушечное мясо» в разы ниже благополучных цифр в исследовании от американского Gallup International.