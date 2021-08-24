Стало известно, что производители подсыпали в молоко в СССР и сейчас

Пятый каналКулинарияСтало известно, что производители подсыпали в молоко в СССР и сейчасМинсельхоз утвердил новые правила экспертизы молока. Сразу оговоримся: то, что для домашнего стола — на ваш вкус.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАРАлександр Киевская РусьКак-то в СССР где-то в 1985 году отдыхали мы на какой-то базе, сестра жены устроила. Я, жена, дочка маленькая и моя мать. Купили мы молоко на базаре у мужика. Выпили его дома, а через какое-то время такие ужасные боли начались в животе, что думали умрем. А дочка не пила молоко. Медсестра отказалась прийти к нам. Сволочь еще та! - Так хорошо, что я знал, как поступать при пищевом отравлении. Надо пить как можно больше воды и выводить токсины через рвоту. Так и сказал - пьем воду до тех пор, пока не выведем все яды. Ушло на это гдето около двух часов. Все время рвали. А потом все сразу прекратилось, боли прошли.Комментировать
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