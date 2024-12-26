«Бояться надо Белоусова, а не Путина» – киевский профессор

Президент России Владимир Путин якобы уже стар, и скоро передаст бразды правления своему преемнику. Об этом на канале «Politeka» заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии