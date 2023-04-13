Politico: Киев начал сомневаться в поддержке Вашингтона после утечки секретных данных

Украина в случае проведения контрнаступления вряд ли сможет добиться выдающихся результатов. Такой позиции придерживается Пентагон, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванные источники в министерстве обороны Украины.
Популярные статьи
- «Бежали из России и выволокли отсюда целые состояния»: Пригожин об уехавших за границу чиновниках
- «Это то "глубинное государство", о котором я рассказывал»: Пригожин высказался о вывешенном в центре Петербурга флаге Украины
- Die Zeit: глава МИД КНР Цинь Ган поставил на место Бербок после «уроков демократии»
Свежие комментарии