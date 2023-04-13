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Politico: Киев начал сомневаться в поддержке Вашингтона после утечки секретных данных

Politico: Киев начал сомневаться в поддержке Вашингтона после утечки секретных данных

Украина в случае проведения контрнаступления вряд ли сможет добиться выдающихся результатов. Такой позиции придерживается Пентагон, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванные источники в министерстве обороны Украины.

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