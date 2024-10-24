«На районе». Названы локации Севастополя с самыми дорогими и дешёвыми квартирами

В Севастополе нет какого-то разделения на элитные и рабочие кварталы, как это было в СССР. Нахимовский район считался рабочей слободкой, тогда как исторический центр был местом притяжения туристов и самым дорогим районом по стоимости квартир.
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