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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«На районе». Названы локации Севастополя с самыми дорогими и дешёвыми квартирами

«На районе». Названы локации Севастополя с самыми дорогими и дешёвыми квартирами

В Севастополе нет какого-то разделения на элитные и рабочие кварталы, как это было в СССР. Нахимовский район считался рабочей слободкой, тогда как исторический центр был местом притяжения туристов и самым дорогим районом по стоимости квартир.

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