«Куда смотрит мать?» — пользователи накинулись на Юлию Пересильд после откровенных сцен с дочерью

Только ленивый не обсуждает самую громкую премьеру 2023 года – «Слово пацана. Кровь на асфальте». Криминальная драма основана на реальных событиях прошлых лет и показывает жизнь подростков в сложное для страны время.
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