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BYD Tang потерял двигатель во время движения

BYD Tang потерял двигатель во время движения

Курьёзный инцидент произошёл на днях в Шэньяне, когда на одной из городских улиц был замечен батарейный вседорожник BYD Tang, застывший посреди проезжей части с выпавшим задним электромотором, от которого тянулся кабель питания к днищу авто.

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