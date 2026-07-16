BYD Tang потерял двигатель во время движения

Курьёзный инцидент произошёл на днях в Шэньяне, когда на одной из городских улиц был замечен батарейный вседорожник BYD Tang, застывший посреди проезжей части с выпавшим задним электромотором, от которого тянулся кабель питания к днищу авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии