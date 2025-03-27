Новая статья: Обзор 4K IPS-монитора Digma Pro Art S: чёткий стиляга Ищете стильный 4К-м...

Новая статья: Обзор 4K IPS-монитора Digma Pro Art S: чёткий стилягаИщете стильный 4К-монитор в пару к вашему современному ноутбуку или просто предпочитаете минимализм и порядок на рабочем столе? Удивительно, но таких моделей в продаже не так много, а одна из них представлена в ассортименте бренда Digma Pro источник.