За минувшие сутки киевский режим в зоне специальной операции потерял 2120 человек. Об этом свидетельствует сводка Министерства обороны Российской Федерации.
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