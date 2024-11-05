Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране есть диктатура, но это диктатура стабильности, безопасности и справедливости.
Лукашенко рассказал о диктатуре в Белоруссии
Комментарии
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лл
лина любимцева
Когда порядок и главенство Закона, это и есть стабильность. Лукашенко прав.
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1 д.
Валерий Каулин
Просто Батька прошёл школу производства, вот и результат.
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1 д.
вд
валерий двойнишников
Молодец! Честь и Хвала!!
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23 час.
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