Поздравляем классного руководителя, учителя русского языка и литературы Дементьеву Ольгу Николаевну С Днем Учителя! Ваш труд — это мост между детством и будущим, построенный терпением, мудростью и безграничной верой в каждого ученика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым