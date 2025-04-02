Генпрокуратура призвала урегулировать работу сотрудничающих с мошенниками риелторов

В генпрокуратуре призвали урегулировать работу риелторов, сотрудничающих с мошенниками. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время выступления с отчетом в Совете Федерации, его слова приводит агентство РИА Новости.
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