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Генпрокуратура призвала урегулировать работу сотрудничающих с мошенниками риелторов

Генпрокуратура призвала урегулировать работу сотрудничающих с мошенниками риелторов

В генпрокуратуре призвали урегулировать работу риелторов, сотрудничающих с мошенниками. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время выступления с отчетом в Совете Федерации, его слова приводит агентство РИА Новости.

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