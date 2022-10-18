Укрытие винограда на зиму — какие способы вы применяете? Поделитесь опытом и советами

Выращивание винограда уже давно перестало быть привилегией тех, кто живет на Юге. С появлением зимостойких сортов виноградарство продвигается все дальше на север.
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