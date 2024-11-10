«Крыма больше нет»: советник Трампа пригрозил Зеленскому лишением помощи США

Штаб Трампа отреагировал на заявление о потере Украиной Крыма, пояснив ситуацию. Брайан Ланза, который является старшим советником избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что на текущий момент Киеву следует сосредоточить свои усилия на завершении конфликта мирным путем, а не возвращении утраченных территорий, в том числе и Крыма.