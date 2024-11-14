Свердловский губернатор не против возврата памятника Ленину в центр Ревды

Свою позицию по судьбе памятника Владимиру Ленину в Ревде, который в августе был демонтирован городскими властями под предлогом реставрации, озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 января на заседании Законодательного собрания региона.
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