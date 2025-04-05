В транспорте то же самое. Сейчас во многих пазиках нет кондукторов, приходится платить за проезд водителю на входе – либо наличными, либо карточкой.
Дайте им сдачи
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В транспорте то же самое. Сейчас во многих пазиках нет кондукторов, приходится платить за проезд водителю на входе – либо наличными, либо карточкой.
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