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Дайте им сдачи

Дайте им сдачи

В транспорте то же самое. Сейчас во многих пазиках нет кондукторов, приходится платить за проезд водителю на входе – либо наличными, либо карточкой.

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