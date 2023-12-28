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В Новосибирске мужчина ударил кулаком чужого ребёнка и заплатит за это 20 тысяч

В Новосибирске мужчина ударил кулаком чужого ребёнка и заплатит за это 20 тысяч

Сибиряка приговорили к денежной компенсации причинённого мальчику морального страдания.В Новосибирске апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании морального вреда с мужчины, который кулаком ударил чужого ребёнка.

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