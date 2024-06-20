Audi представила свой самый мощный электромобиль — RS E-Tron GT Performance

Обновленная версия Audi E-Tron GT получила увеличенную батарею и более высокую скорость зарядки. Емкость аккумулятора увеличилась с 84 до 97 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода до 608 километров по циклу WLTP для модели S E-Tron GT.