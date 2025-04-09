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Север Астраханской области всю ночь находился под «красным» режимом опасности атаки БПЛА

Север Астраханской области всю ночь находился под «красным» режимом опасности атаки БПЛА

По счастью, утром воздушная тревога в Ахтубинском районе была отменена. Вчера, 8 апреля, в 22:00 официальный телеграм-бот, информирующий об атаках БПЛА, сообщил о введении в Астраханской области беспилотной опасности.

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