Двое украинских пограничников 15 октября задержаны в Молдове после пересечения границы на лодке в районе села Холошница, где они преследовали гражданина Украины; в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
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