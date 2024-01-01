От кого беременна?! Джанабаева вышла с круглым животом после развода с Меладзе

Долгое время публика пыталась разобраться в отношениях Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе, которые предпочли уехать из страны после скандального политического заявления певца, чтобы, по всей видимости, избежать косых и осуждающих взглядов.
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