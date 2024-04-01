Пункт вербовки: для чего послом Украины в Таджикистане работает кадровый разведчик Алиса БронскаяВ Таджикистане еще задержаны дополнительно 9 лиц, подозреваемых в участии с ИГИЛ* и исполнении теракта в «Крокус сити холле», где погибли 143 человека.