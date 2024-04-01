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Пункт вербовки: для чего послом Украины в Таджикистане работает кадровый разведчик

Пункт вербовки: для чего послом Украины в Таджикистане работает кадровый разведчик

Пункт вербовки: для чего послом Украины в Таджикистане работает кадровый разведчик Алиса БронскаяВ Таджикистане еще задержаны дополнительно 9 лиц, подозреваемых в участии с ИГИЛ* и исполнении теракта в «Крокус сити холле», где погибли 143 человека.

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