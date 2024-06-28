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Царьград

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Пётр Толстой потребовал "разобрать по частям" систему опеки

Пётр Толстой потребовал "разобрать по частям" систему опеки

Зампред Госдумы Пётр Толстой потребовал "разобрать по частям" систему опеки и собрать на её месте систему помощи семьям.

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