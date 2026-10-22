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Фабиан Хюрцелер не возглавит «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что немецкий специалист считается одним из главных кандидатов на замену Майклу Кэррику в случае его увольнения.