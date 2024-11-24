Прозрение?

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ Давно я не видел такой резкой смены настроения в западных СМИ. В течение двух дней после объявления о нанесении ударов ракетами ATACMS по территории России (мы-то знаем, что уже не раз они били по России, но в данном случае речь идёт о тех областях, которые и Запад признаёт нашими) многие газеты пестрели чуть ли не победными реляциями.