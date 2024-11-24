ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ Давно я не видел такой резкой смены настроения в западных СМИ. В течение двух дней после объявления о нанесении ударов ракетами ATACMS по территории России (мы-то знаем, что уже не раз они били по России, но в данном случае речь идёт о тех областях, которые и Запад признаёт нашими) многие газеты пестрели чуть ли не победными реляциями.
Прозрение?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Балаев
"Элиту" англо-саксов и французов сбивает с мысли их твёрдая уверенность в собственную НУЯЗВИМОСТЬ... Кто может посметь их тронуть?! Просто давно по настоящему не трогали, и они забыли КАК ЭТО БОЛЬНО. Только после того как их ТРОНУТ, и придёт настоящее прозрение, но тогда уже будет поздно.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии