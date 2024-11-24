Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Полное отсутствие чувства юмора - не основной, но и не  последний симптом идиотии. Не приставайте, отвечать не буду. ...Тамара Эйдельман*...
  • Анатолий Страшко
    Автор, Вы писали о народе узбекском. Да кто бы сомневался? Но, ведь когда пишут о проблеме миграции в России, пишут н...Такую историю не ...
  • Анатолий Страшко
    Андрей, правильно "дИлетант" будет. Андрей , Вы подумайте, телега мчится с горы, тормознуть сразу -развалить её и не ...Сенсационное заяв...

Прозрение?

Прозрение?

ВЛАДИМИР  КОРНИЛОВ Давно я не видел такой резкой смены настроения в западных СМИ. В течение двух дней после объявления о нанесении ударов ракетами ATACMS по территории России (мы-то знаем, что уже не раз они били по России, но в данном случае речь идёт о тех областях, которые и Запад признаёт нашими) многие газеты пестрели чуть ли не победными реляциями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Балаев
&quot;Элиту&quot; англо-саксов и французов сбивает с мысли их  твёрдая уверенность в собственную  НУЯЗВИМОСТЬ...   Кто может посметь их тронуть?!   Просто давно по настоящему не трогали, и они забыли КАК ЭТО БОЛЬНО.   Только после того как их ТРОНУТ, и придёт настоящее прозрение, но тогда уже будет поздно.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх