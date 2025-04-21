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Появились кадры допроса жителя Крыма, задержанного за передачу данных СБУ

Появились кадры допроса жителя Крыма, задержанного за передачу данных СБУ

ФСБ РФ показала кадры допроса жителя Крыма за передачу данных СБУ. На видео мужчина говорит, что в сентябре 2022 года на него в мессенджере Telegram вышел бывший одноклассник, с которым они общались на бытовые темы.

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