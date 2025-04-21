Появились кадры допроса жителя Крыма, задержанного за передачу данных СБУ

ФСБ РФ показала кадры допроса жителя Крыма за передачу данных СБУ. На видео мужчина говорит, что в сентябре 2022 года на него в мессенджере Telegram вышел бывший одноклассник, с которым они общались на бытовые темы.
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