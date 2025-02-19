Коган рассказал, что будет, если SWIFT вернется в РФ

18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые переговоры между Россией и США. По мнению экономиста Евгения Когана, после переговоров настало время проанализировать те сектора, которые могут выиграть от окончания конфликта.
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