Антон Немкин: В 2024 году бизнес можно будет открыть за один день

Благодаря запуску государственного сервиса по открытию бизнеса онлайн, который планируется на 2024 год, станет возможным регистрировать новое дело в интернете, открывать счета и получать электронную подпись в рамках одной услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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