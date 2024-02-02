В Екатеринбурге родители школьников каждое утро создают заторы у школьного забора

Из-за чужих автомобилей жители соседних домов подолгу пытаются выбраться из собственного двора Подолгу не могут по утрам выехать из собственного двора екатеринбуржцы, живущие на улице Серафимы Дерябиной, рядом со школой № 168.
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