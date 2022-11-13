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Сергей Семак: «По просьбе минспорта решили поставить нас в сложные условия. Для нас сложно, потому что и Алип, и Ловрен уезжают в сборную»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак озвучил проблемы с составом на ближайшие матчи. — Насколько мы знаем, Ловрен уезжает в сборную после этого матча, а на кубковые встречи остаются Чистяков и Алип? — Естественно, для нас сложно, потому что и Алип уезжает, и Ловрен уезжает, и кто-то из наших сборников, и Барриос уезжает.

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