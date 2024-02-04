МИД Ирана: атаки США и Британии по хуситам противоречат словам о нежелании войны

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.
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