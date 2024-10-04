Что будет с имуществом задержанного ректора СГУС?

Ранее прокурор Смоленской области предложил обратить имущество Георгия Греца в доход государства. Ленинский районный суда Смоленска частично удовлетворил иск об обращении имущества в доход государства экс-ректора университета спорта и других фигурантов дела.
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