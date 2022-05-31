Сбер прокомментировал отключение от SWIFT

Сбербанк уже прокомментировал грядущее отключение от SWIFT, заявив, что работает в штатном режиме. В банке заверили, что согласованное в рамках санкций Евросоюза отключение банка от международной системы SWIFT не скажется на международных расчетах.
Сбербанк уже прокомментировал грядущее отключение от SWIFT, заявив, что работает в штатном режиме. В банке заверили, что согласованное в рамках санкций Евросоюза отключение банка от международной системы SWIFT не скажется на международных расчетах.
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