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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Helldivers 2 почти достигла 300 тысяч отрицательных отзывов — в Steam столько нет ни у ...

Helldivers 2 почти достигла 300 тысяч отрицательных отзывов — в Steam столько нет ни у ...

Helldivers 2 почти достигла 300 тысяч отрицательных отзывов — в Steam столько нет ни у одной игры за деньгиБояре пошли вразнос: у столь тепло принятой Helldivers 2 уже более 295 тысяч негативных отзывов в Steam, и это рекорд среди всех платных игр.

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