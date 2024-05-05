Helldivers 2 почти достигла 300 тысяч отрицательных отзывов — в Steam столько нет ни у одной игры за деньгиБояре пошли вразнос: у столь тепло принятой Helldivers 2 уже более 295 тысяч негативных отзывов в Steam, и это рекорд среди всех платных игр.