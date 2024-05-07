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В России 7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина

В России 7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина

Сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступит в должность президента России после победы на трехдневных выборах, которые прошли в марте, и будет возглавлять страну до 2030 года, передают &quot;Известия&quot;.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Наш Президент не любит советов и не склонен к тому, чтобы поддаваться давлению мнения со стороны даже собственных сограждан. Но хотя бы знать о чем ропщет этот самый народ, он должен или нет? Или будет в случае, как с этими ОПГ из диаспор, ждать , когда рванет? И уже пора обратить внимание на беспредел торговой мафии в стране, а не считать проценты инфляции. Пока торгаши будут сами себе, без всякого контроля со стороны государства и граждан-хозяева, инфляцию они будут есть, не подавятся! А когда Государство, в котором Президент наш ВВП, обратит внимание чиновников и депутатов на то, что не народ страны а они -чиновники в должности слуг, и никак не наоборот!? Вот какие вопросы приходят в голову на предмет сегодняшней инаугурации. И в конце-нашему ВВП крепкого здоровья и не меньшей крепости нервов! И никаких я устал и я ухожу!
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